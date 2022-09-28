Темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске будут «Голоса Арктики»

«В этом году тема фестиваля — это „Голоса Арктики“, как звучит Арктика. Этому будут посвящены и некоторые фильмы, которые мы покажем. У нас пройдет саунд-лаборатория для молодых композиторов и операторов, в программе у нас джазовый концерт певицы из Якутии и многое другое», — сказала Статикова.





В этом году фестиваль будет проходить в новом формате. Он запланирован в два этапа: 2-5 ноября будет представлена программа фильмов для детей и юношества, основная программа фестиваля запланирована на 1-4 декабря.





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