Темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске будут «Голоса Арктики»

28.09.2022

Темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске будут «Голоса Арктики»

Основной темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске в 2022 году выбраны «Голоса Арктики», рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

«В этом году тема фестиваля — это „Голоса Арктики“, как звучит Арктика. Этому будут посвящены и некоторые фильмы, которые мы покажем. У нас пройдет саунд-лаборатория для молодых композиторов и операторов, в программе у нас джазовый концерт певицы из Якутии и многое другое», — сказала Статикова.

В этом году фестиваль будет проходить в новом формате. Он запланирован в два этапа: 2-5 ноября будет представлена программа фильмов для детей и юношества, основная программа фестиваля запланирована на 1-4 декабря. 

Фото: Pixabay