Сериал о золотой лихорадке в Сибири намерены показать по ТВ до конца года

28.09.2022

Сериал о золотой лихорадке в Сибири намерены показать по ТВ до конца года

Премьера сериала о золотой лихорадке в Сибири должна пройти на федеральных каналах до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Красноярского края Василий Нелюбин.

«Мы планируем, что в этом году [премьера] состоится. Я знаю, что „Триикс медиа“ ведет переговоры с федеральными каналами и говорила, что до конца октября вопрос будет решен», — сообщил Нелюбин, добавив, что сериал уже отснят и смонтирован.

Золотая лихорадка в Сибири — это массовая добыча золота частными старателями в первой половине XIX века. Восьмисерийный лирический детектив снимался компанией «Триикс медиа» из Санкт-Петербурга по инициативе губернатора края Александра Усса в рамках празднования 200-летия Енисейской губернии.

Фото: Pixabay