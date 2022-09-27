Netflix покажет экранизацию фантастического романа «Задача трех тел»

27.09.2022

Netflix покажет экранизацию фантастического романа «Задача трех тел»
Сериал по книге китайского писателя Лю Цысиня создан шоураннерами «Игры престолов», сообщил Еngadget.

Создателями и продюсерами проекта выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. В шоу снялись Бенедикт Вонг, Цай Чинь, Джон Брэдли и др. Режиссером выступил Дерек Цан.

Сюжет «Задачи трех тел» разворачивается после культурной революции в Китае. В рамках секретного проекта военные направляют в космос сигнал для установки связи с инопланетными существами. Его перехватывают представители умирающей цивилизации, которые решают прибыть на голубую планету. Узнав об этом, земляне делятся на два лагеря — желающих встать под управление более развитого разума и протестующих против вторжения инопланетян.

Шоу планируют выпустить в будущем году. Точную дату релиза назовут позже. 

Фото: Pixabay