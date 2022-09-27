Центр театра и кино Михалкова показал пластический спектакль «Марья»

Спектакль представил Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова на сцене Театра сатиры, пишет ТАСС.





«Это истории о людях. О людях неустроенных, разобщенных и духовно, и социально. Но все-таки отчаянно пробивающихся друг к другу, пытающихся найти свет в себе, и найдя его, сохранить. Мы хотели, пусть отчасти, без слов, прожить эти истории на сцене. Истории разные, но которые, как мы надеемся, сложатся в одну большую картину», — привели в пресс-службе центра слова режиссера-хореографа спектакля Сергея Землянского.





В пластическом спектакле артисты играют практически без слов, в основном используя язык тела, пантомиму и пластику. На сцене — минимум декораций, зрителей в атмосферу деревни погружают выводимые на экран картины деревенского дома, леса, поля, капель дождя.





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