Автор объяснил, почему портрет Аллы Пугачевой убрали из Русского музея

27.09.2022

Автор объяснил, почему портрет Аллы Пугачевой убрали из Русского музея
Картину «Женщина, которая поет» сняли с временной экспозиции в Мраморном дворце (филиал ГРМ) в Петербурге, сообщила «Фонтанка».

Работа была частью выставки Игоря Чоларии «Укрощение хаоса», открывшейся несколько дней назад. В Русском музее не пояснили причины снятия портрета и направили издание за ответами к художнику.

Автор назвал ситуацию совпадением. По его словам, он «просто поменял» картину, поскольку она показалась ему не подходящей к другим выставленным работам по цвету. Он заменил портрет певицы на «Маску», что и планировал сделать. Художник заверил, что его не просили убрать картину.

Чолария отмечал, что любит творчество Примадонны, потому решил написать ее портрет — аллюзию на композицию «Арлекино». Его работы можно увидеть до 7 ноября.

Ранее Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом). 

Фото: Pixabay