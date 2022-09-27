Автор объяснил, почему портрет Аллы Пугачевой убрали из Русского музея

Картину «Женщина, которая поет» сняли с временной экспозиции в Мраморном дворце (филиал ГРМ) в Петербурге, сообщила «Фонтанка».





Работа была частью выставки Игоря Чоларии «Укрощение хаоса», открывшейся несколько дней назад. В Русском музее не пояснили причины снятия портрета и направили издание за ответами к художнику.





Автор назвал ситуацию совпадением. По его словам, он «просто поменял» картину, поскольку она показалась ему не подходящей к другим выставленным работам по цвету. Он заменил портрет певицы на «Маску», что и планировал сделать. Художник заверил, что его не просили убрать картину.





Чолария отмечал, что любит творчество Примадонны, потому решил написать ее портрет — аллюзию на композицию «Арлекино». Его работы можно увидеть до 7 ноября.





Ранее Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом).





Фото: Pixabay