Одна из исполнительных продюсеров «Дома дракона» покинула проект

Жослин Диас завершила работу в приквеле «Игры престолов», сообщил Deadline.





По информации издания, ее контракт был рассчитан на год. О продлении сотрудничества информации не поступало. Жослин Диас не будет работать над вторым сезоном «Дома дракона».





Ранее сообщалось, что пост шоураннера покинул Мигель Сапочник, который продолжит работу в качестве исполнительного продюсера. Единственным шоураннером останется Райан Кондал.





Сюжет разворачивается за столетия до событий «Игры престолов», когда Вестеросом правит дом Таргариенов. Спокойные времена заканчиваются со смертью Визериса I — между его потомками начинается борьба за престол, которая приводит к гражданской войне.





Первый сезон дебютировал на НВО в конце августа. Вскоре после премьеры шоу продлили на второй сезон. Примерная дата его выхода пока не озвучена.





Фото: кадр из сериала «Дом дракона»