Во Владивостоке стартовали Дни Эрмитажа

«Сегодня состоялось торжественное открытие Дней Эрмитажа и открытие первых выставок фестивальной недели. Одна из них посвящена котикам, которые, как многие знают, живут и охраняют Санкт-Петербургский музей с 1745 года. Фотограф Юрий Молотковец подарил Приморской картинной галерее 15 своих работ с музейными котами в различных локациях. Таким образом, галерея сможет выставлять их теперь самостоятельно», — рассказала Даценко.





По ее словам, для участия в Днях Эрмитажа в этот раз прибыло сразу 13 сотрудников одного из главных музеев страны, которые поделятся опытом с коллегами со всего Дальнего Востока в рамках мастер-классов.





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