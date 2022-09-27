Во Владивостоке стартовали Дни Эрмитажа

27.09.2022

Во Владивостоке стартовали Дни Эрмитажа

Традиционные Дни Эрмитажа во Владивостоке в седьмой раз стартовали во вторник на площадках Приморской государственной картинной галереи. Как сообщила ТАСС директор галереи Алена Даценко, одной из открывшихся в этот день экспозиций стала фотовыставка об эрмитажных котах.

«Сегодня состоялось торжественное открытие Дней Эрмитажа и открытие первых выставок фестивальной недели. Одна из них посвящена котикам, которые, как многие знают, живут и охраняют Санкт-Петербургский музей с 1745 года. Фотограф Юрий Молотковец подарил Приморской картинной галерее 15 своих работ с музейными котами в различных локациях. Таким образом, галерея сможет выставлять их теперь самостоятельно», — рассказала Даценко.

По ее словам, для участия в Днях Эрмитажа в этот раз прибыло сразу 13 сотрудников одного из главных музеев страны, которые поделятся опытом с коллегами со всего Дальнего Востока в рамках мастер-классов.

Фото: Pixabay