Фильм «Сердце Пармы» представят в Перми на день раньше общероссийской премьеры

27.09.2022

Фильм «Сердце Пармы» представят в Перми на день раньше общероссийской премьеры

Фильм режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы» в Перми покажут 5 октября, на день раньше общероссийской премьеры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

«5 октября в Перми состоится специальный предпремьерный показ фильма „Сердце Пармы“. В остальных регионах России кинокартина выйдет в официальный прокат 6 октября», — сообщили в Минкультуры.

Также в день показа фильма в Перми, накануне всероссийской премьеры, состоится церемония награждения лучших актеров массовых сцен и эпизодов, названная организаторами «КиноПЕРМИя «Золотая баба», или «Пермский «Оскар». 

Фото: Unsplash