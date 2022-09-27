Институт современного искусства отметит 30-летие концертом в Москве

Как уточнили в вузе, за 30 лет работы Институт современного искусства выпустил более 4 500 дипломированных специалистов в сфере культуры и искусства, сотрудничал с Департаментом культуры города Москвы, реализовал несколько грантов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Среди приглашенных на концерт — первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов, народная артистка РФ, декан театрального факультета ИСИ Ольга Дроздова, певица Ольга Кормухина. Также в концерте примут участие джазовый пианист и композитор Даниил Крамер, певец Игорь Саруханов, актер Сергей Маховиков и др.





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