Институт современного искусства отметит 30-летие концертом в Москве

27.09.2022

Институт современного искусства отметит 30-летие концертом в Москве

Институт современного искусства (ИСИ) отметит во вторник свое 30-летие. По случаю юбилея в Vegas City Hall состоится концерт выпускников и преподавателей вуза, сообщили ТАСС в медиацентре ИСИ.

Как уточнили в вузе, за 30 лет работы Институт современного искусства выпустил более 4 500 дипломированных специалистов в сфере культуры и искусства, сотрудничал с Департаментом культуры города Москвы, реализовал несколько грантов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Среди приглашенных на концерт — первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Дмитрий Певцов, народная артистка РФ, декан театрального факультета ИСИ Ольга Дроздова, певица Ольга Кормухина. Также в концерте примут участие джазовый пианист и композитор Даниил Крамер, певец Игорь Саруханов, актер Сергей Маховиков и др.

Фото: Pixabay