Директор Волковского театра Герман Громов будет временно исполнять обязанности худрука

26.09.2022

Директор Волковского театра Герман Громов будет временно исполнять обязанности худрука

Директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Герман Громов будет временно исполнять обязанности художественного руководителя в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Приказом Министерства культуры РФ № 01-КФ-200922 от 20.09.2022 временно исполняющим обязанности художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова назначен директор театра Герман Владимирович Громов», — говорится в сообщении.

Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис погиб в ДТП, которое произошло 20 сентября на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.

Фото: Pixabay