В новом эпизоде «Дома Дракона» планируют заменить главных актрис

Работы из списка номинантов конкурса будут представлены на выставке «Природа предмета» во Всероссийс...
Канал HBO представил эпизодов сериала «Дом Дракона», пишет «Культуромания».
Порядка 200 живописных, графических и скульптурных работ можно увидеть сегодня в МВДЦ...
Новую экскурсию готовят сотрудники краеведческого музея в Красноярске. Она — о нижнем...
Красноярский театр кукол открыл 85-й творческий сезон премьерой для детей. Дебютный п...
Работы из списка номинантов конкурса будут представлены на выставке «Природа предмета» во Всероссийс...
Канал HBO представил эпизодов сериала «Дом Дракона», пишет «Культуромания».
Порядка 200 живописных, графических и скульптурных работ можно увидеть сегодня в МВДЦ...
Новую экскурсию готовят сотрудники краеведческого музея в Красноярске. Она — о нижнем...
Красноярский театр кукол открыл 85-й творческий сезон премьерой для детей. Дебютный п...
Церемония награждения лауреатов российской оперной премии Сasta Diva прошла в воскресенье на Новой...
Фильм «Красная Шапочка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 47 млн рублей за минувшие выхо...
Более 7 000 зрителей посмотрели спектакли из 13 городов страны в рамках Всероссийского ...
Российский скрипач Петр Лундстрем вместе с артистами Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундс...
Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-ки...
Российский художник Дмитрий Грозов, получивший известность благодаря стилизации под аниме кадров и...
Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 ...
В ходе онлайн-презентации Tudum было объявлено, что премьера третьего сезона сериала «Ведьмак» с Ген...
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генер...
В Сети опубликован видеоролик от Netflix, посвященный новому фильму шпионского жанра «Каменное сердц...
Антон Андросов стал известным после того, как сыграл главную роль в фильме «Плюмбум, или Опасная игр...
Опубликован трейлер продолжения «Энолы Холмс». Ролик появился на YouTube-канале стрим-серв...
На Михайловской набережной в Новосибирске состоялся концерт в честь 85-летия Новосибирской области...
В электричке на Киевском направлении МЖД российские военнослужащие вместе с музыкантом Але...
Четвертый выпуск шоу «Аватар» появился на телеканале НТВ 24 сентября, пишет ФАН. ...
26.09.2022