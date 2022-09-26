В новом эпизоде «Дома Дракона» планируют заменить главных актрис

26.09.2022

В новом эпизоде «Дома Дракона» планируют заменить главных актрис

Канал HBO представил эпизодов сериала «Дом Дракона», пишет «Культуромания». 

В шестом сезоне действие перенесется на 10 лет вперед, что приведет к переменам. Создатели сериала посчитали, что повзрослевших на 10 лет персонажей сыграют новые актеры.

Таким образом, были заменены актрисы, исполняющие главные роли. В итоге Милли Олкок заменит в сериале Эмма Д’Арси.

Кроме того, заменят Алисенту Хайтауэр. Роль ее героини исполнит Оливия Кук.

Фото: Pixabay