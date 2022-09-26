В Красноярске в честь 35-летия Регионального отделения академии художеств начала работать выставка

Здесь завернулась экспозиция, посвященная 35-летнему юбилею Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.





Большую часть пространства занимают работы академиков и членов-корреспондентов РАХ, а также произведения ушедших из жизни мастеров, творчество которых считается уже классикой.





Сегодня в состав Регионального отделения УСДВ РАХ входят 15 действительных членов Российской академии художеств, 16 членов-корреспондентов и 26 почетных членов из Красноярска, Екатеринбурга, Томска, Омска, Иркутска, Улан-Удэ, Уфы, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Новосибирска, Барнаула, Владивостока, Якутска, Благовещенска, Челябинска, Новокузнецка, Магадана, Нижнего Тагила, Горно-Алтайска.





Фото: Gornovosti