В Красноярске в честь 35-летия Регионального отделения академии художеств начала работать выставка

26.09.2022

В Красноярске в честь 35-летия Регионального отделения академии художеств начала работать выставка

Порядка 200 живописных, графических и скульптурных работ можно увидеть сегодня в МВДЦ «Сибирь» (павильон № 4) в Красноярске, сообщает Gornovosti. 

Здесь завернулась экспозиция, посвященная 35-летнему юбилею Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств.

Большую часть пространства занимают работы академиков и членов-корреспондентов РАХ, а также произведения ушедших из жизни мастеров, творчество которых считается уже классикой.

Сегодня в состав Регионального отделения УСДВ РАХ входят 15 действительных членов Российской академии художеств, 16 членов-корреспондентов и 26 почетных членов из Красноярска, Екатеринбурга, Томска, Омска, Иркутска, Улан-Удэ, Уфы, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Новосибирска, Барнаула, Владивостока, Якутска, Благовещенска, Челябинска, Новокузнецка, Магадана, Нижнего Тагила, Горно-Алтайска.

Фото: Gornovosti