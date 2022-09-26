В Алтайском крае фестиваль театров кукол собрал более 7 000 зрителей

Гран-при фестиваля получил Тюменский театр кукол за спектакль режиссера Антона Нестеренко «Про умную собачку Соню».





«В Барнауле состоялось закрытие II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье». На его площадках представили 16 спектаклей, которые показали актеры из 13 городов России. 28 показов посетили более 7 тыс. зрителей. Гран-при фестиваля удостоился Тюменский театр кукол за спектакль режиссера Антона Нестеренко «Про умную собачку Соню», — говорится в распространенном сообщении.





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