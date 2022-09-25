Джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс умер в США в возрасте 81 года

«Мы опустошены новостью о том, что Фэроу Сандерс ушел из жизни. Он умер мирно в окружении любимой семьи и друзей в Лос-Анджелесе этим утром», — написала компания в соцсетях.





Сандерс родился в США в 1940 году и получил известность как саксофонист и флейтист. Он является одним из наиболее изобретательных и энергичных представителей в направлении фри-джаз.





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