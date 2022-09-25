Художник Дмитрий Грозов стилизовал кадры из «Иронии судьбы» и «Служебного романа» под аниме

«Дмитрий Грозов, который известен под псевдонимом Ahriman, переосмысливает сцены из популярных фильмов в стиле японской мультипликации. На группу в социальной сети «ВКонтакте», где художник выкладывает новые работы, подписано более 70 тыс. человек. Специально для телеканалов «Мосфильм. Золотая коллекция» и FAN художник изобразил в аниме-стиле самые культовые сцены из популярных советских фильмов — «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Любовь и голуби», — сообщили представители телеканала.





В новую серию, в частности, вошли сцены из «Кавказской пленницы».





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