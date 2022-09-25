Российские военные хором спели «Кукушку» в электричке

Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны». На снятых кадрах военные хором поют известную композицию под аккомпанемент скрипки в исполнении профессионального музыканта.





С улыбкой на лице некоторые бойцы снимают происходящее на видео. Также эмоций не сдерживают другие присутствующие.





В комментариях пользователи соцсети поддерживают военнослужащих и оценивают их исполнение. Один из них написал: «Вот это настоящее, живое». Пост также собрал много комментариев с пожеланиями силы, терпения, воли.





Фото: скриншот