В Москве решили не проводить хип-хоп фестиваль Banger Fest

24.09.2022

В Москве решили не проводить хип-хоп фестиваль Banger Fest

Первый российский хип-хоп фестиваль Banger Fest, который был запланирован в Москве на 24–25 сентября, отменен. Об этом сообщила концертная площадка Adrenaline Stadium, где должно было пройти мероприятие.

Организаторы Вanger Fest объявили, что фестиваль состоится, а сегодня всего лишь «выходной».

Менеджер исполнителя OG Buda Андрей Рожков уточнил, что организаторы несколько дней не выходили с музыкантами на связь. По его словам, организаторы не оплатили Adrenalin Stadium монтаж площадки.

«Соответственно, никакого фестиваля не будет!» — написал он в соцсетях. 

В списке выступающих музыкантов были анонсированы Элджей, Платина, Thomas Mraz и два коллектива из США.

Фото: Pixabay