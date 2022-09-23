Галыгин рассказал, как попал в новое шоу «Фантастика» на Первом канале

Гендиректор телеканала Константин Эрнст предложил ему проект и лично рассказал все подробности, отметил Вадим Галыгин в интервью News.ru.





По его словам, во время юбилейных игр КВН Эрнст объявил на всю аудиторию, что предлагает Галыгину шоу на Первом, в связи с чем его не раз спрашивали, о каком проекте шла речь. Он ничего не знал, потому отвечал, что Эрнст «обещал, значит, выполнит».





Галыгин отметил, что Эрнст хотел лично рассказать ему о программе, в дальнейшем названной «Фантастика». Оказавшись на совещании, комик «все увидел и, находясь в состоянии аффекта, на все согласился». По его словам, он сразу понял, о чем будет проект. Особенно ведущему понравилось то, что шоу рассчитано на очень широкую аудиторию.





«Фантастика» — вокальное состязание 12 поющих аватаров, за которыми скрыты известные и начинающие артисты. Они выступают перед жюри в цифровых образах, которые, по задумке авторов, дают одинаковые шансы на победу. Премьера шоу состоится 23 сентября.





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