Ида Галич объяснила свою роль в сериале «Капельник»

23.09.2022

Ида Галич объяснила свою роль в сериале «Капельник»
Телеведущая и блогер выступила автором идеи проекта, стартовавшего в сентябре на стриминге Premier и телеканале ТНТ. 

«Мне было важно ворваться в мир кино именно в роли автора идеи, креатора», — написала она в своем телеграм-канале.

Галич добавила, что хотела создать «что-то стоящее», и рада, что команде удалось достучаться до зрительских сердец. Также она опубликовала положительные отзывы коллеги Ксении Бородиной и других знаменитостей о «Капельнике».

Драмеди рассказывает о молодом враче Ване, который на нелегальном фрилансе возвращает к жизни звездных блогеров, певцов и актеров, злоупотребивших веществами. Его напарником становится таксист, а «крышей» — главврач. Ваню терзает прошлое — в юности он тоже был зависим, а его подруга умерла от передозировки. Теперь он хочет помочь встать на ноги ее матери, парализованной после смерти дочери.

Фото: кадр из «Капельника»