Ида Галич объяснила свою роль в сериале «Капельник»

Телеведущая и блогер выступила автором идеи проекта, стартовавшего в сентябре на стриминге Premier...
Стриминг Netflix выпустит шоу с персонажами «Семейки Аддамс» 23 ноября. Об этом свидетельствует но...
Московский театр не покажет ни одной постановки с 24 сентября по 9 октября и вернет деньги за билеты...
Композитор Алексей Рыбников рассказал в интервью «АиФ» о сложностях, с которыми сталкиваются испол...
Телеведущая и блогер выступила автором идеи проекта, стартовавшего в сентябре на стриминге Premier...
Стриминг Netflix выпустит шоу с персонажами «Семейки Аддамс» 23 ноября. Об этом свидетельствует но...
Московский театр не покажет ни одной постановки с 24 сентября по 9 октября и вернет деньги за билеты...
Композитор Алексей Рыбников рассказал в интервью «АиФ» о сложностях, с которыми сталкиваются испол...
В последние годы голливудская актриса предпочитает фильмы, которые могут понравиться ее детям. Об эт...
Из длинного списка выберут одну кинокартину, которая поборется за премию Американской киноакадемии. ...
Стриминг заказал сразу два сезона пока безымянного проекта от Винса Гиллигана, сообщил Deadline. ...
Пользователь соцсети выложил видео, на котором запечатлел первый ролик по новым эпизодам сериала «...
Ситуацию вокруг популярного вокального проекта Первого канала проанализировала «КП», сделав неутеш...
Стриминг и вещатель заключили договор об эксклюзивном показе музыкальной программы, сообщил РБК. И...
Организаторы отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который планировали дать ...
Режиссер рассказал ScreenRant об отказе от первого сценария «Аватара 2», который он создавал в течен...
Об этом говорится в письме ведомства, направленном режиссеру-документалисту, автору нескольких фильм...
Президент международного союза КВН станет членом жюри первой игры нового сезона высшей лиги. Инфор...
Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netfli...
Жена исполнителя главной роли Павла Прилучного рассказала в соцсетях, что новая история об Игоре С...
Отмеченный на Каннском кинофестивале-2022 фильм расскажет об императрице Елизавете Австрийской, пише...
Режиссер и исполнитель главной роли объяснил в беседе с Screen Rant причину задержки производства ...
Организаторы перенесли Фестиваль комиксов, кино и игр на другие даты, говорится в группе проекта в...
23.09.2022