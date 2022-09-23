В Екатеринбурге сняли с показа трагифарс о «прорастании сталинизма»

23.09.2022
Организаторы отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который планировали дать в «Синара Центре». Об этом сообщается на сайте площадки.
Мероприятие убрали из афиши за сутки до показа. Постановку Театра.doc (Москва) планировали дать 23 сентября дважды. Причины решения организаторы не указали. Билеты можно вернуть по месту приобретения, отмечается в сообщении центра.
Позже ЕАН
со ссылкой на организаторов сообщил, что постановку отменили по техническим причинам. Ее перенесли на 3 ноября. Новой площадкой портал назвал театр «Щелкунчик». Однако ТАСС
в учреждении заявили, что отказали организаторам в предоставлении сцены для показа трагифарса.
Спектакль поставлен по пьесе Артура Соломонова. Он предлагает проследить, как «в душе современного человека прорастает сталинизм». В центре истории оказываются представители современной «художественной элиты», отмечается на сайте Театра.doc.
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