Вышел трейлер новой фантасмагоричной ленты Алехандро Гонсалеса Иньярриту

22.09.2022
Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netflix.
В центре повествования — успешный журналист и документалист Сильверио, давно уехавший из Мексики в США. Он становится номинантом престижной премии, из-за чего вынужден вернуться в родную страну. Сильверио не подозревает, что «простое путешествие доведет его до экзистенциального предела».
По ходу развития истории возникают неожиданные повороты и перевороты. Герой эмоционально и с юмором пытается отвечать на вопросы о личности, успехе, смерти, истории родной страны, семье.
В главной роли снялся Даниэль Хименес Качо. Обладатель двух «Оскаров» за режиссуру выступил сценаристом (вместе с Николасом Джиакабоне), продюсером и постановщиком ленты. Впервые с 2000 года Иньяритту снял фильм в Мексике. Помимо «Бардо», этим отличается его дебютный полный метр «Сука любовь».
Онлайн-релиз ленты назначен на 16 декабря.
Фото: кадр из «Бардо»