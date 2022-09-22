Вышел трейлер новой фантасмагоричной ленты Алехандро Гонсалеса Иньярриту

22.09.2022

Вышел трейлер новой фантасмагоричной ленты Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Роликом по фильму «Бардо (или Лживая горстка пригоршни истин)» поделился на ютьюбе стриминг Netflix.

В центре повествования — успешный журналист и документалист Сильверио, давно уехавший из Мексики в США. Он становится номинантом престижной премии, из-за чего вынужден вернуться в родную страну. Сильверио не подозревает, что «простое путешествие доведет его до экзистенциального предела». 

По ходу развития истории возникают неожиданные повороты и перевороты. Герой эмоционально и с юмором пытается отвечать на вопросы о личности, успехе, смерти, истории родной страны, семье.

В главной роли снялся Даниэль Хименес Качо. Обладатель двух «Оскаров» за режиссуру выступил сценаристом (вместе с Николасом Джиакабоне), продюсером и постановщиком ленты. Впервые с 2000 года Иньяритту снял фильм в Мексике. Помимо «Бардо», этим отличается его дебютный полный метр «Сука любовь».

Онлайн-релиз ленты назначен на 16 декабря.

Фото: кадр из «Бардо»