Мэл Гибсон рассказал, когда возобновятся съемки «Смертельного оружия 5»

Режиссер и исполнитель главной роли объяснил в беседе с Screen Rant причину задержки производства нового фильма эшкн-франшизы.





«Все затянулось» из-за перестройки внутри компании в связи со слиянием Warner Bros. и Discovery, а также приходом нового руководителя Дэвида Заслава, сказал собеседник портала.





По его словам, это единственная причина паузы. Он не исключил, что вернуться к съемкам удастся уже в первом квартале 2023 года. Ранее производство фильма планировали начать этой осенью.





Мэл Гибсон занял режиссерское кресло «Смертельного оружия 5» после смерти Ричарда Доннера, снявшего все предыдущие фильмы. Он успел написать сценарий пятой части вместе с Ричардом Уэнком. К своей роли также вернется Дэнни Гловер.





Оригинальный фильм вышел в 1987 году. В центре истории — безрассудный полицейский (Гибсон) и его осторожный напарник (Гловер), отслужившие во Вьетнаме и расследующие дела.





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