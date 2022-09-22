Вышел проморолик сериала «Уэнсдэй» по миру «Семейки Аддамс»

22.09.2022

Вышел проморолик сериала «Уэнсдэй» по миру «Семейки Аддамс»
Netflix показал новое видео, в котором героиня Гвендолин Кристи приглашает учеников в академию «Невермор».

Ролик снят как пародия на рекламу учебного заведения. В нем директор академии «Невермор» Лариса Уимс (Кристи) рассказывает о школе для детей с магическими способностями, история которой насчитывает более 200 лет. 

По ее словам, заведение основали для «обучения изгоев», которым помогают овладеть их неповторимыми способностями. 

В галерее знаменитых выпускников академии представлены писатель Эдгар Аллан По, монстр Игнатиус Итт, Мортиша и Гомес Аддамсы. Теперь в «Неверморе» будет учиться их дочь Уэнсдэй Аддамс.

Главную роль в шоу исполнила Дженна Ортега. Режиссером выступил Тим Бертон. Релиз назначен на осень. 

Фото: кадр из трейлера «Уэнсдэй»