Сирша Ронан снимется в фильме Стива Маккуина о Второй мировой войне

22.09.2022

Сирша Ронан снимется в фильме Стива Маккуина о Второй мировой войне
Актриса присоединилась к проекту в качестве исполнительницы одной из главных ролей, сообщил Deadline.

Действие развернется во время «Блица» — бомбардировки британских городов авиацией Третьего рейха, длившейся в течение восьми месяцев в 1940-1941 годах. В центре истории окажутся несколько жителей Лондона. Другие подробности сюжета не раскрываются.

Съемки фильма планируют начать до конца 2022 года.

Стив Маккуин («12 лет рабства») выступит сценаристом, режиссером и продюсером «Блица». Фильм выйдет на Apple TV+. Дата релиза пока не намечена.

Ранее стало известно, что Леа Сейду сыграет в новом фильме Дэвида Кроненберга, который, по его признанию, будет частично автобиографическим. Вместе с ней снимется Венсан Кассель.

Фото: Pixabay