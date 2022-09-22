«Литфонд» проведет аукцион памяти журналиста и художника Дмитрия Казнина

Все средства от продажи работ автора направят на поддержку его семьи, сообщили организаторы.





23 сентября аукционный дом «Литфонд» совместно с радиостанцией «Москва FM» проведут аукцион, посвященный памяти теле- и радиоведущего, художника Дмитрия Казина. Он скончался в 2021 году в возрасте 47 лет.





На торги выставлены его живопись и графика. Весь полученный от аукциона доход направят супруге журналиста Татьяне Казниной и двум дочерям.





Автор не причислял себя к конкретной школе, а свое творчество — к определенному стилю. Он создавал картины-истории, в которых смешивал элементы разных жанров.





С 2000 года участвовал в групповых и персональных выставках в Петербурге, Москве, Берлине и других городах. Его работы хранятся в собраниях режиссеров Павла Лунгина и Жоры Крыжовникова, телеведущего и заместителя генпродюсера НТВ Вадима Такменева и др.





Аукцион пройдет в Доме творчества писателей Переделкино. Начало в 19:00. Заочные ставки можно сделать в каталоге «Литфонда» на litfund.ru или bidspirit.com.





Фото предоставлено Татьяной Казниной