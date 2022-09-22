Татарский театр Камала представил на фестивале «Александринский» свою национальную классику

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал первым национальным кол...
Показ комедийной драмы «Экспресс» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Прокат фи...
21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уруг...
«Женщина, которая поет» стала частью выставки «Укрощение хаоса» Игоря Чоларии. Об этом сообщила «Ф...
Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал первым национальным кол...
Все средства от продажи работ автора направят на поддержку его семьи, сообщили организаторы. ...
Показ комедийной драмы «Экспресс» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Прокат фи...
21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уруг...
«Женщина, которая поет» стала частью выставки «Укрощение хаоса» Игоря Чоларии. Об этом сообщила «Ф...
Власти Российской Федерации планируют направить на нацпроект «Культура» 54 млрд рубле...
Он выложил в телеграм-канале свои фотографии, где изображен на фоне заставки передачи «Время» советс...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о патриотичных песнях исполнителей, заявил, ч...
Французская актриса присоединилась к касту нового проекта The Shrouds одного из самых ярких предст...
Кинокомпания Universal опубликовала в Сети первый ролик по фильму Knock at the Cabin, подробности сю...
Участники летней школы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по ...
Одна картина посвящалась войне с Наполеоном, другая — Донбассу. О несостоявшихся проектах кинемато...
Художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело (Италия — Россия) ...
24 и 25 сентября участники рынка обсудят работу концертной и музыкальной сфер в новых условиях, со...
Монографической программой из музыки Петра Чайковского открыла в среду новый сезон Ак...
Режиссер бросил вызов тем, кто сможет предсказать развитие событий в сиквеле с подзаголовком «Путь...
Певица впервые присоединится к проекту в десятом сезоне. Об этом сообщило издание StarHit. ...
Российская актриса Анастасия Макеева в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала...
Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на съемки продолжения сериала «И просто так...». Он вышел как...
22.09.2022