Татарский театр Камала представил на фестивале «Александринский» свою национальную классику

22.09.2022

Татарский театр Камала представил на фестивале «Александринский» свою национальную классику

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала стал первым национальным коллективом, представившим свое творчество на Восьмом международном фестивале «Александринский» в Петербурге.

На основной сцене Александринского театра гости показали спектакль на татарском языке «Муть. Мухаджиры» по романам Махмуда Галяу.

«Казанские коллеги привезли на фестиваль премьеру первой части этой сценической дилогии, посвященной осмыслению истории татарского мира конца XIX — начала XX века», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Коллектив памятен петербургским зрителям по выступлениям на Театральной олимпиаде 2019 года, когда труппа также выступала на сцене Александринского в числе ведущих национальных театров России.

Фото: Pixabay