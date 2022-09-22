Комедийную драму «Экспресс» показали на фестивале «Новый сезон»

22.09.2022

Комедийную драму «Экспресс» показали на фестивале «Новый сезон»

Показ комедийной драмы «Экспресс» состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Прокат фильма охватит 400 кинотеатров по всей России, сообщил ТАСС продюсер фильма Рубен Дишдишян.

«Кинопрокат начинается с завтрашнего дня. Фильм покажут 400 экранов по всей стране», — рассказал он.

Фильм «Экспресс» режиссера Руслана Братова — это история взросления молодого человека Саши Сосланова в небольшом провинциальном городе. Когда его выгоняют из университета, а подруга Нина уезжает в Москву, Саша идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает ставку из нескольких событий — «экспресс». 

Фото: Unsplash