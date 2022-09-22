Комедийную драму «Экспресс» показали на фестивале «Новый сезон»

«Кинопрокат начинается с завтрашнего дня. Фильм покажут 400 экранов по всей стране», — рассказал он.





Фильм «Экспресс» режиссера Руслана Братова — это история взросления молодого человека Саши Сосланова в небольшом провинциальном городе. Когда его выгоняют из университета, а подруга Нина уезжает в Москву, Саша идет в букмекерскую контору и на последнюю тысячу рублей делает ставку из нескольких событий — «экспресс».





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