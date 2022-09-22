Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на второй сезон сериала «И просто так...»

Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на съемки продолжения сериала «И просто так...». Он вышел как...
Юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest открылся в чет...
C 3 по 10 октября 2022 года в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре пройдет спецпроект Акаде...
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО готовит к открытию 27 сентября выставку-инсталляц...
Прощание с заслуженным артистом России художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пуске...
Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на съемки продолжения сериала «И просто так...». Он вышел как...
Юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest открылся в чет...
C 3 по 10 октября 2022 года в Ярославле, Нижнем Новгороде, Пензе и Самаре пройдет спецпроект Акаде...
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО готовит к открытию 27 сентября выставку-инсталляц...
Прощание с заслуженным артистом России художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пуске...
Авторы сценария «Свадьбы-катастрофы» Джефф Каплан и Йен Спрингер присоединятся к работе над экрани...
Еврейская организация «Ева» проведет первый благотворительный прием в четверг в Никол...
Актеры Егор Корешков, Павел Деревянко, Владимир Битоков, Надежда Михалкова и лидер группы «Звери» ...
Картина «Мира» режиссера Дмитрия Киселева выйдет в прокат 22 декабря 2022 года. Об эт...
Фестиваль израильского документального кино открывается в Еврейском музее и центре толерантности в...
Новосибирский академический симфонический оркестр, который в 2021 году отметил 65-летний юбилей, в...
Премьера документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн», героями которого стали люди пожилог...
Россиянин исполнил одну из главных ролей в англоязычном фильме. Об этом сообщается в соцсетях перм...
Актриса побывала у места захоронения голливудской звезды перед съемками в фильме «Блондинка», посв...
Кинопрокатчик «Атмосфера кино» поделился на ютьюбе первым роликом по новой мультипликационной верс...
В Москве в 12-й раз открылся международный смотр остросюжетного кино, сообщили организаторы. ...
Сериал о подростках и насилии представили на фестивале «Новый сезон». Премьера для широкой аудитор...
В разговоре с изданием «АиФ» актер поделился своим видением рабочей судьбы артистов, покинувших ст...
Два фильма российских режиссеров будут показаны в рамках 35-го Токийского международного фестиваля...
Официальный трейлер приключенческой комедии опубликовала в Сети анимационная студия Disney. ...
22.09.2022