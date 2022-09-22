Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на второй сезон сериала «И просто так...»

22.09.2022

Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на второй сезон сериала «И просто так...»

Актриса Сара Джессика Паркер намекнула на съемки продолжения сериала «И просто так...». Он вышел как сиквел знаменитого многосерийного фильма «Секс в большом городе», пишет «Культуромания».

Артистка опубликовала в соцсетях снимок с обложкой сценария.

Такое же фото запостила Сара Рамирес, сыгравшая одну из ролей в сериале. 

Дата начала съемок второго сезона неизвестна. 

Продолжение сериала «И просто так...» вышло 9 декабря 2021 года. 

Фото: Pixabay