Каждый гость фестиваля Artlife Fest в Москве сможет стать соавтором арт-объекта

22.09.2022

Каждый гость фестиваля Artlife Fest в Москве сможет стать соавтором арт-объекта

Юбилейный V Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest открылся в четверг в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве и продлится до 27 сентября.

У каждого посетителя есть возможность создать масштабный арт-объект совместно с французским художником Мишелем Корманом.

На пресс-показе, посвященном старту юбилейного фестиваля, куратор Анастасия Андреева рассказала ТАСС, что в этом году концепция смотра - «Слияние Вселенных».

На фестивале представлены 49 авторов из 17 стран: Россия, Китай, Словакия, Франция, Испания, Греция, Казахстан, Таиланд, Узбекистан, Иран, Индия, Мексика, Таджикистан, Армения, Италия, США.

Фото: Pixabay