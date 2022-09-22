Каждый гость фестиваля Artlife Fest в Москве сможет стать соавтором арт-объекта

У каждого посетителя есть возможность создать масштабный арт-объект совместно с французским художником Мишелем Корманом.





На пресс-показе, посвященном старту юбилейного фестиваля, куратор Анастасия Андреева рассказала ТАСС, что в этом году концепция смотра - «Слияние Вселенных».





На фестивале представлены 49 авторов из 17 стран: Россия, Китай, Словакия, Франция, Испания, Греция, Казахстан, Таиланд, Узбекистан, Иран, Индия, Мексика, Таджикистан, Армения, Италия, США.





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