В Петербурге состоится благотворительный прием еврейской организации «Ева»

Собранные благотворительные средства будут направлены пожилым людям, многие из которых пережили блокаду и холокост.





«Первый благотворительный прием еврейской организации „Ева“, созданной волонтерами в 1989 году для помощи пожилым людям Санкт-Петербурга, пройдет 22 сентября 2022 года в Николаевском дворце. <...> Все собранные благодаря приему средства будут направлены на покупку лекарств для пожилых подопечных „Евы“. Это будут жизненно важные, так называемые жизнеобеспечивающие препараты, которые по разным причинам не предоставляются бесплатно. Многие из подопечных „Евы“ пережили блокаду и холокост», — говорится в сообщении.





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