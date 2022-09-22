В Москве начинает работать фестиваль израильского документального кино

22.09.2022

В Москве начинает работать фестиваль израильского документального кино

Фестиваль израильского документального кино открывается в Еврейском музее и центре толерантности в Москве в четверг. Показы организованы совместно с посольством Израиля в России.

Зрителям покажут картину о единственной женщине — премьер-министре Израиля Голде Меир и фильм «Музей» признанного израильского документалиста Рана Таля, сообщили в пресс-службе учреждения.

«С 22 сентября по 27 октября Еврейский музей совместно с посольством Государства Израиль в РФ проведет фестиваль израильского документального кино. В центре фильмов из программы фестиваля — уникальные, сложные и порой неоднозначные личности, приковывающие к себе внимание с первых кадров. И совершенно неважно, идет ли речь о простой школьной учительнице, волонтере, премьер-министре, директоре или смотрителе музея», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay