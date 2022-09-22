В Москве отменили Bubble Comics Con

Организаторы перенесли Фестиваль комиксов, кино и игр на другие даты, говорится в группе проекта во «ВКонтакте».





«Сейчас совсем не подходящее время», — пояснили представители оргкомитета.





По их словам, последние дни были сложными. Они много спорили по поводу отмены конвента и решили перенести его «по ряду независящих от них причин». Организаторы выразили надежду на то, что посетители с пониманием отнесутся к этому.





Новые даты пока не определены. Билеты будут действительны. При необходимости их можно сдать и вернуть деньги.





Bubble Comics Con 2022 планировали провести 1 октября в Music Media Dоme. На фестивале предполагалось отметить 10-летие вселенной BUBBLE, которую создает одноименное издательство. Посетителей ждали эксклюзивные издания комиксов, косплей, встречи с авторами и актерами.





Фото: кадр из филмьма «Майор Гром: чумной доктор».