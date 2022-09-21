Впервые актер из «Ходячих мертвецов» получит звезду на Аллее славы

Первым участником масштабной зомби-франшизы со звездой на Голливудском бульваре станет Норман Ридус. Об этом сообщил Screen Rant.





Церемония открытия памятника состоится 27 сентября. По правилам, актер должен присутствовать на мероприятии.





Норман Ридус прославился ролью Дэрила Диксона в сериале «Ходячие мертвецы», который дебютировал в 2010 году. В этом году вышел финальный 11-й сезон, который завершится в октябре. Шоу по комиксам стало крупнейшей зомби-франшизой, которая продолжит развиваться, несмотря на закрытие основного сериала.





В СМИ появлялась информация о том, что герой Ридуса получит свой спин-офф, который начнут снимать в следующем году.





Ридус также известен по видеоигре Death Stranding, дилогии «Святые из Бундока» и другим проектам.





Фото: кадр из «Ходячих мертвецов»