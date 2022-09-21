Павел Прилучный рассказал о взрослении своего героя в «Мажоре в Сочи»

Исполнитель главной роли раскрыл подробности сюжета нового фильма по сериалу «Мажор», передает «Вокруг ТВ».





Игорь Соколовский стал для актера «родным персонажем», который взрослеет вместе с ним. У героя меняются приоритеты и ценности. Теперь вместо девушек у него на первом месте — воспитание дочери Сони, подчеркнул Прилучный.





В новой ленте Соколовский вместе с дочкой переезжает из столицы в Сочи, где собирается открыть экоотель. Он изучает раздельный сбор отходов, потому что Соня заботится об окружающей среде. Также мажор попытается меньше браниться, курить и выпивать алкоголь. Все это важно для него, потому что он хочет быть хорошим отцом.





Открытие экоотеля сразу идет не по плану. В довесок Соколовский сталкивается с местными мажором и воротилой, что только осложняет его положение.





Фото: кадр из «Мажора 3»