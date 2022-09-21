В Сети появился русский трейлер комедийного хоррора Something in the Dirt

В локализованной российской версии фильм авторов «Паранормального» получил название «Сверхъестественное. Знаки», сообщила «Лента.ру».





Сценаристами, режиссерами, продюсерами и исполнителями главных ролей выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. Они успели прославиться как создатели инди-хорроров «Ломка», «Весна», «Паранормальное», а также сериалов «Локи» и «Лунный рыцарь».





В центре сюжета — двое соседей, которые наблюдают необъяснимые явления в доме и решают снять их. Они хотят не только доказать существование сверхъестственного, но и подзаработать.





Фантастический триллер дебютировал на Sundance. В России его впервые показали на ММКФ. В широкий прокат лента выйдет 10 ноября.









Ранее вышел трейлер ребута «Восставшего из ада», в котором на Землю вернутся сенобиты — демоны-садисты, загадочным образом связанные с головоломкой.





Фото: кадр фильма «Сверхъестественное. Знаки»