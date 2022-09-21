Актер Даниил Страхов в «Комплексе бога» исполнил роль опасного бизнесмена

Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий.





Главного героя играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями.





Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.





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