Актер Даниил Страхов в «Комплексе бога» исполнил роль опасного бизнесмена

21.09.2022

Актер Даниил Страхов в «Комплексе бога» исполнил роль опасного бизнесмена

Российский актер Даниил Страхов исполнил роль пациента с опасными наклонностями в проекте «Комплекс бога», который показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Об этом пишет РИА Новости.

Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий. 

Главного героя играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями. 

Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.

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