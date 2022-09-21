В России создадут новый цифровой сервис для профессионалов кинопроизводства

21.09.2022

В России создадут новый цифровой сервис для профессионалов кинопроизводства

Киностудия KITSTUDIO, которая входит в холдинг «Газпром-медиа», представила новый цифровой сервис под названием Action, в котором можно будет провести весь процесс создания кинопроекта.

Презентация прошла в рамках фестиваля «Новый сезон», пишет ТАСС. 

«Это сервис, который помогает создать кино — от поиска идеи до запуска съемок. Все, что связано с написанием сценария, подбором специалистов, совместной работы людей, которые ее ищут или заказывают. Мы создаем единое рабочее пространство для всех участников кинопроцесса, набор инструментов, которые помогут разрабатывать проекты», — пояснил заместитель генерального директора по стратегическому развитию и директор KITSTUDIO Андрей Бегунов.

По его словам, зарегистрироваться на сервисе уже с сегодняшнего дня могут все пользователи, при этом для соискателей это будет абсолютно бесплатно.

Фото: Unsplash