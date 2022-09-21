Гран-при фестиваля «Литература и кино» достался фильму «Шамбала» из Киргизии

21.09.2022

Гран-при фестиваля «Литература и кино» достался фильму «Шамбала» из Киргизии

Обладателем Гран-при «Гранатовый браслет» XXVIII Международного кинофестиваля «Литература и кино» стал фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии.

Победители ежегодного конкурса экранизаций были названы на церемонии в киноконцертном зале «Победа» в Гатчине.

«Гран-при „Гранатовый браслет“ получил фильм „Шамбала“ (Киргизия). Режиссер Артыкпай Суюндуков не смог лично присутствовать, но прислал видеообращение со словами благодарности жюри и всем собравшимся», — отметили в пресс-службе киносмотра.

В конкурсную программу фестиваля этого года вошли 35 фильмов — это работы как профессиональных авторов, так и дебютантов. 

Фото: Pixabay