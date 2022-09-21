Россияне назвали любимые книги, написанные Стивеном Кингом

«Пальма первенства оказалась у культового романа „Зеленая миля“ (33,9%), основное действие которого разворачивается в американской тюрьме 30-х годов прошлого века. На втором месте роман „Оно“ (29,3%) — самое объемное произведение автора, которое не раз занимало верхние позиции в рейтингах лучших книг десятилетия и столетия. На третьем месте — окутанный атмосферой мрака и ужаса роман „Кладбище домашних животных“ (26,5%) о семье, которая после переезда в новое место становится свидетелем чудовищных событий», — говорится в сообщении.





Специально к 75-летию Кинга «Литрес» провел опрос среди пользователей.





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