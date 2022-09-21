Актер Сергей Пускепалис будет похоронен в Ставропольском крае

21.09.2022

Актер Сергей Пускепалис будет похоронен в Ставропольском крае

Похороны заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра в Ярославле Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП, пройдут 23 сентября в Железноводске Ставропольского края. Об этом говорится в Telegram-канале театра.

«Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края», — указывается в сообщении.

Пускепалис вырос в Железноводске. Он был президентом международного кинофестиваля «Герой и время», который проводился в Железноводске. 

Фото: Pixabay