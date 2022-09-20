Журналистка Жигалова назвала плагиатом первый сингл Барских на английском

20.09.2022

Журналистка Жигалова назвала плагиатом первый сингл Барских на английском
Алена Жигалова оценила в выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин!» стремление украинского певца Макса Барских выйти на международный уровень с англоязычными треками. 

В сентябре он представил новую творческую ипостась Mick Sunday. Певец намерен петь на английском, который назвал международным языком. Первым треком стал I Feel Good, одновременно были опубликованы сингл и клип на него. 

Жигалова послушала песню и назвала ее «туфтой», отметив, что в ней нет ничего нового. «Какой-то плагиат на Гарри Стайлса или не пойми на кого», — поделилась она со зрителями шоу.

По словам блогерши, выход Макса Барских на зарубежную аудиторию оказался не таким эффектным, как его появление на российской эстраде. Песни артиста на русском языке набирали миллионы просмотров, напомнила Жигалова. 

Фото: Pixabay