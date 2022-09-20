Режиссер и актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП под Ярославлем

20.09.2022
Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло днем 20 сентября, сообщила «Фонтанка».
По словам источников издания, предварительной причиной инцидента назван выезд на встречную полосу. Отмечается, что погибли водитель легковушки и пассажир, которым оказался Сергей Пускепалис.
Причины и подробности инцидента уточняются.
Актер и режиссер театра погиб на 57-м году жизни. Последние годы он был худруком Театра драмы имени Волкова в Ярославле.
Сергей Пускепалис — уроженец Курска, выпускник театрального училища в Саратове. Там же более 10 лет прослужил актером ТЮЗа им. Киселева. Позже окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал режиссером в театрах Самары, Саратова, Магнитогорска, Москвы. Поставил десятки спектаклей в разных городах страны. Впервые снялся в кино в эпизоде «Прогулки» Алексея Учителя. Всего в его фильмографии значатся более 50 фильмов и сериалов.
Фото: Pixabay