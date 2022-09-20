Первый фестиваль авторского кино «Зимний» состоится в Москве 2–8 декабря

20.09.2022

Первый фестиваль авторского кино «Зимний» состоится в Москве 2–8 декабря

Фестиваль авторского кино «Зимний» впервые пройдет в Москве в начале декабря. Как сообщили ТАСС в пресс-службе смотра, кинофестиваль познакомит зрителей с основными итогами киносезона.

«Открытый российский кинофестиваль авторского кино „Зимний“ впервые пройдет в этом году в Москве с 2 по 8 декабря и познакомит зрителей с основными итогами киносезона. Фестиваль проводится в целях укрепления престижа и популяризации авторского отечественного кино, а также содействия развитию его кинодистрибуции», — говорится в распространенном сообщении.

В конкурсную программу смотра войдут художественные полнометражные российские фильмы продолжительностью не менее 60 минут, снятые в 2021–2022 годах.

Фото: Unsplash