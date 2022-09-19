Вышел тизер комедии «Конец света» с Юрием Колокольниковым в роли Князя Тьмы

Осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютирует комедийный фэнтези-сериал об отношениях отца из Преисподней и его сына-человека, сообщила «Собака.ru».





История разворачивается в московском районе Чертаново, где живет и работает 30-летний кассир супермаркета Демьян (Семен Трескунов). Однажды к нему заявляется сам Князь Тьмы и представляется его отцом. Он уверен, что сын поможет ему в реализации грандиозного плана апокалипсиса. Однако у сына накопилось очень много вопросов к родителю, которому предстоит наладить с ним контакт.





Каст дополнили Ксения Раппопорт, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Сергей Селин и др. Режиссером выступил стендап-комик Александр Незлобин, шоураннером — Дмитрий Нелидов. Сценарная группа консультировалась с Адамом Таргумом, участвовавшим в разработке шоу «Банши», «Изгой», «Воин» для канала Cinemaх.









Точная дата релиза пока не сообщается.





Фото: кадр из тизера сериала «Конец света»