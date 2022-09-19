Креативный центр услуг для бизнеса на «Винзаводе» поможет в согласовании паблик-арта

Художники и организации смогут консультироваться по вопросам размещения муралов и граффити, сообщила представитель департамента предпринимательства Москвы Юлия Адигамова на ярмарке Cosmoscow.



По ее словам, современные художники могут преувеличивать сложности, сопровождающие размещение паблик-арта в столице. Для этого функционал креативного центра на территории «Винзавода» расширят, включив в него консультирование по вопросам стрит-арта. Сотрудники помогут художникам разобраться в документах, тонкостях регулирования и порядке согласования. Необходимый скрипт предполагается создать с участием столичного департамента ЖКХ, добавила участница дискуссии.



Сейчас размещение стрит-арта регулирует постановление правительства города от 2019 года, сказал представитель департамента ЖКХ Вадим Кочетков. По его словам, чтобы нарисовать изображение, нужно согласие собственников помещения и наличие организации, которая будет следить за состоянием работы и в случае необходимости удалит ее. С учетом возможных правок согласование может занимать 1-2 месяца. Разрешение на размещение принимает межведомственная комиссия.



В октябре Мосгордума может принять поправки, которые упростят согласование стрит-арта на территории креативных кластеров, рассказал вице-спикер Степан Орлов.





Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий