Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» стартовал в Сочи

19.09.2022

Первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» стартовал в Сочи
Мероприятие открылось фильмом Адильхана Ержанова «Голиаф», который показали на Венецианском кинофестивале в 2022 году. Об этом сообщил «БК».

В мероприятии участвуют отечественные стриминги Start, Kion, Premier, «Иви», mоre.tv/Wink и др. Сервисы представляют зрителям и профессионалам новые проекты.

Среди них — мелодрама «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским, комедийное шоу «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой, драма «Черная весна» с Глебом Калюжным, мистика «13 клиническая» и др.

Смотр также включает деловую программу. Лауреатов некоторых номинаций выберут онлайн-голосованием, а других определит попечительский совет. 

«Новый сезон» продлится до 23 сентября на горном курорте Роза Хутор.

Фото: Pixabay