Развитие стрит-арта обсудили на ярмарке молодого современного искусства blazar

Участники дискуссии рассмотрели уличное искусство с точки зрения художественного процесса и законов и обсудили ограничения для художников на улицах. Об этом сообщила пресс-служба Агентства креативных индустрий.





Обсуждение прошло в рамках форума Created in Moscow, организованного Агентством креативных индустрий при департаменте предпринимательства Москвы.





По мнению спикеров, стрит-арт — естественное явление, которое будет существовать вопреки запретам. Борьба с ним бессмысленна, считает основательница биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина. По ее словам, стрит-артисты «тоньше чувствуют город» и создают уникальные работы.





Лучшая помощь в этом направлении — «не трогать» авторов и выделять им места для свободного творчества. Как показывает опыт других стран, такие территории привлекают массу туристов, подчеркнула участница встречи.





В ходе дискуссии участники отметили две тенденции. Первая — сотрудничество художников с государством. Так, известные авторы Миша Most, Алексей Лука, Дмитрий Аске «активно работают на госзаказ и создают произведения для галерей». Вторая — сотрудничество с отечественными брендами.





Также участники обратили внимание на то, что наказания для граффитчиков в России менее суровы, чем в странах Европы. За нелегально нанесенное изображение на городских стенах в РФ можно отделаться штрафом в 40 тысяч рублей. А в одной из столиц стрит-арта Берлине за это же грозит наказание в 5 тысяч евро (около 300 тысяч рублей по курсу ЦБ).





На основании перечисленных выше тезисов участники дискуссии назвали отношение к стрит-арт-художникам в РФ со стороны законов более лояльным, а их появление в официальном искусстве — все более частым и активным.





Фото: пресс-служба Агентства креативных индустрий