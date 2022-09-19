«Женщина-король» удивила аналитиков стартовой кассой в 19 млн долларов

Фото: кадр из фильма The Woman King

Сборы «Женщины-король» в США составили 19 млн долларов, что на четверть больше прогнозов аналитиков. Меньших сборов ожидала и компания-прокатчик Sony. Бюджет картины составил 50 млн долларов без учета продвижения, отметил журнал.Кинокартина получила высшую оценку A+ по шкале CinemaScore, которая на основе опроса зрителей прогнозирует кассовые сборы. A+ означает финансовый успех фильма. В этом году такую же оценку поставили только «Топ Ган: Мэверик».Действие The Woman King разворачивается в XIX веке в государстве Дагомея, которое существовало на Западе Африки до начала прошлого века (территория современных Бенина и Того). Две воительницы собирают отряд женщин, чтобы противостоять врагам государства.