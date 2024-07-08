В России запустили проект «Семья в культуре»

Президентский фонд культурных инициатив запустил проект «Семья в культуре». В рамках Года семьи известные деятели расскажут о своих семьях.





Так, участниками проекта уже стали свыше 30 знаменитостей. Скрипач Петр Лундстрем признался, что семья для него самая большая сила. Народный артист России Сергей Никоненко, за плечами которого больше 200 фильмов, поделился воспоминаниями из детства. Актер рассказал, как сохраняется любовь в его семье уже более 50 лет.





«Хорошо, чтобы любили равносильно друг друга, одинаково. И соревновались бы не «кто главный», а кто больше любит — вот это соревнование!» — сказал Никоненко.





Певица Пелагея назвала главным членом семьи дочь Таисию. Актер и отец шестерых детей Иван Охлобыстин заявил, что счастье — это возможность жить для другого человека, поскольку русский человек не может жить для себя.









Фото: YouTube