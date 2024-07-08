В театре Et Cetera наградили лучших актера и актрису

Народный артист РСФСР, основатель и худрук театра Et Cetera Александр Калягин наградил лучших актера и актрису. Сезон завершился для творческого коллектива спектаклем «Лица» по чеховским рассказам.





Последнее представление собрало в театре аншлаг. В спектакле «Лица» сыграли Владимир Симонов и Александр Калягин. Последний вручил награды артистам, которые стали лучшими в уходящем сезоне по итогам зрительского голосования.





«Актрисой года» стала Наталья Благих, а актером – Амаду Мамадаков. Оба являются заслуженными артистами, лауреатами премий и наград. Актеры заняты почти в 20 спектаклях на двоих.





«Я вас всех люблю. Что сказать? Всех люблю», — приводит MK.RU слова Благих, которые она произнесла со сцены.





Также во время церемонии были поведены итоги сезона. Калягин и артисты вспомнили самые значимые события, среди которых – гастроли в Самаре. Худрук театра назвал актеров, помогающих бойцам СВО.





В рамках награждения кого-то поздравляли с днем рождения, кого-то – с рождением сына. Не забыли даже почтить память Татьяны Владимировой, которой не стало в декабре 2023 года.









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